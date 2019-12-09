70% гендиректорів компаній ЄБА підтримують відкриття ринку землі – дослідження

70% опитаних генеральних директорів членських компаній Європейської Бізнес Асоціації підтримують відкриття ринку землі та її продаж іноземцям, 30% респондентів - проти.

Про це свідчать результати дослідження Індекс інвестиційної привабливості за другу половину 2019 року, яке провела Європейська Бізнес Асоціація.

"Наразі, відповідно до результатів Інвестіндексу, лише 17% інвесторів вважають інвестклімат привабливим. А серед позитивних досягнень відзначають 9 складових.

Йдеться саме про старт реформування ринку землі, стабілізацію політичної ситуації, стабільну національну валюту, реформування Податкової та Митної служб, запуск механізму концесії, початок роботи Вищого антикорупційного суду, зниження інфляції, скасування лімітів на репатріацію дивідендів, зростання купівельної спроможності громадян", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що 37% опитаних вважають інвестклімат скоріше несприятливим.

Серед причин гендиректори компаній називають: високий рівень корупції, слабку судову систему, відтік робочої сили, талантів та капіталу, а також - повільну дебюрократизацію бізнес-процесів, ситуація навколо Нацбанку та тиск з боку правоохоронних органів, потенційний зрив співробітництва з МВФ, турбо-режим роботи нової влади та популізм.

Нагадаємо:

Спікер Верховної Ради Дмитро Разумков позитивно оцінив підтримку закону про зняття мораторію на продаж земель сільськогосподарського призначення у першому читанні та анонсував можливе прийняття закону до кінця року.

Лідер фракції "Слуга народу" Давид Арахамія сумнівається, що Верховна Рада до Нового року ухвалить законопроєкт про запуск ринку землі сільгосппризначення.

Голова фракції Слуга Народа Давід Арахамія заявив, що Верховна Рада планує розглянути у другому читанні законопроєкт про ринок землі наступного пленарного тижня, що триватиме 17-20 грудня.

13 листопада, Верховна Рада проголосувала в першому читанні за законопроєкт 2178-10, який скасовує заборону на продаж земель сільськогосподарського призначення.

Законопроект передбачає обмеження на купівлю землі у 200 тисяч гектарів в одні руки.

Раніше спікер парламенту Дмитро Разумков наголошував, що парламент має намір переглянути обмеження щодо володіння землею при підготовці до другого читання законопроєкту про ринок землі.

Згідно з законом концентрація землі у власності визначена на рівні 35% ОТГ, 8% області та 0,5% країни.

Між першим і другим читанням, як про це заявив Зеленський, буде внесена поправка про проведення "всеукраїнського референдуму", на якому українці самі вирішуть, чи давати іноземцям дозвіл на купівлю земель.

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Рада голосує за ринок землі: чи вдалось Зеленському вмовити "своїх"

Економічна правда