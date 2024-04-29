Украина получила от партнеров из Латвии трансформатор мощностью 250 МВА

Фото: Минэнерго

Украина получила от латвийского донора Latvenergo гуманитарную помощь для энергосистемы общим весом более 325 тонн, в частности трансформатор мощностью 250 МВА.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства энергетики.

"При координации Министерства энергетики Украины наше государство получило гуманитарную помощь от латвийского донора Latvenergo общим весом более 325 тонн. Груз содержит трансформатор мощностью 250 МВА и 60 тонн трансформаторного масла к нему", - говорится в сообщении.

По словам министра энергетики Германа Галущенко, предоставленная латвийскими партнерами помощь является крайне важной, для восстановления энергосистемы после массированных российских атак, из-за которых пострадало высоковольтное оборудование на наших энергетических объектах.

Реклама:

Всего с марта 2022 года Украина получила из Латвии 25 гуманитарных грузов энергетического оборудования общим весом более 512 тонн. Среди полученного оборудования 70 трансформаторов различной мощности, спецтехника и другое оборудование, необходимое для проведения ремонтов.

Добавляются, что Украина уже получила 1110 грузов энергетического оборудования общим весом около 15,3 тысячи тонн от доноров из 36 стран мира. Основные объемы оборудования направляются в прифронтовые области.

Напомним:

Реклама:

Ранее сообщалось, что министр энергетики Украины Герман Галущенко обсудил с министром энергетики Литвы Дайнюсом Крейвисом помощь украинскому энергосектору. Литва готова передать оборудование для восстановления и ремонтов энергообъектов.