В Британии запретили использовать слабые пароли на устройствах

В Британии вступили в силу правила защиты потребителей от хакерских атак, которые предусматривают запрет использования слабых паролей, таких как "admin" или "12345", на смарт-устройствах.

Об этом пишет The Guardian.

Отмечается, что техника со слабыми паролями, такими как "admin" или "12345", будет запрещена в Великобритании согласно новым законам, которые диктуют, что все смарт-устройства должны соответствовать минимальным стандартам безопасности.

По информации Департамента науки, инноваций и технологий, производители телефонов, телевизоров и умных дверных звонков, среди прочего, теперь юридически обязаны защищать подключенные к интернету устройства от доступа киберпреступников, а пользователям предлагается изменить любые общие пароли.

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"С сегодняшнего дня потребители будут иметь больше уверенности в том, что их смарт-устройства защищены от киберпреступников, поскольку мы вводим первые в мире законы, которые будут гарантировать безопасность их личной жизни, данных и финансов", - сказал Министр науки и технологий Джонатан Берри.

Добавляется, что соответствующие законы вступают в силу в рамках режима безопасности продуктов и телекоммуникационной инфраструктуры (PSTI), который имеет целью усилить устойчивость Великобритании к киберпреступности.

Экономическая правда.

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