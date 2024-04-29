СБУ сообщила о подозрении гендиректору компании-производителя "Калибров"

Служба безопасности Украины (СБУ) объявила о подозрении гендиректору российской компании "Опытное конструкторское бюро „Новатор" Фариду Абдрахманову - компания является главным производителем крылатых ракет „Калибр".

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

"Чиновник входит в близкое окружение высшего военно-политического руководства РФ и возглавляет предприятие, которое является главным производителем крылатых ракет "Калибр".

По данным следствия, Абдрахманов принимал непосредственное участие в подготовке и осуществлении полномасштабного вторжения РФ на территорию нашего государства", - говорится в сообщении.

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Отмечается, что для этого Абдрахманов организовал серийное производство и бесперебойные поставки ракетного вооружения для оккупационных группировок РФ - в дальнейшем россияне массово использовали "Калибры" для воздушных ударов по Украине.

"На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили Абдрахманову о подозрении по ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 437 УКУ (планирование, подготовка, развязывание и ведение агрессивной войны, совершенное по предварительному сговору группой лиц).

Поскольку фигурант находится на территории России, продолжаются комплексные мероприятия для привлечения его к ответственности за преступления против нашего государства. Злоумышленник будет непременно наказан", - добавили в СБУ.

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Экономическая правда