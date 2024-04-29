Государственный долг Украины в марте приблизился к 6 триллионам

Объем совокупного государственного долга Украины в марте вырос сразу на 434 млрд грн (+8%) до 5,924 трлн грн.

Об этом свидетельствуют обнародованные данные Министерства финансов.

"По состоянию на 31 марта 2024 года государственный и гарантированный государством долг Украины составил 5 924,25 млрд грн, или 151,05 млрд долл. США", - говорится в информационной справке по госдолгу Украины.

Из этой суммы:

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Государственный и гарантированный государством внешний долг составил 4 239,53 млрд грн (71,56% общей суммы), или 108,09 млрд долл. США.

долг составил 4 239,53 млрд грн (71,56% общей суммы), или 108,09 млрд долл. США. Государственный и гарантированный государством внутренний долг достиг 1 684,73 млрд грн (28,44%) или 42,95 млрд долл. США.

В течение марта сумма государственного и гарантированного государством долга Украины увеличилась в долларовом эквиваленте на 7,36 млрд долл. США.

Напомним:

С начала полномасштабного вторжения России Украина получила от международных партнеров 85,4 млрд долл для финансирования расходов государственного бюджета.

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Всего с начала года Украина получила около 12 млрд долларов внешнего финансирования для покрытия дефицита бюджета.