Еврокомиссия предлагает продлить "транспортный безвиз" с Украиной минимум на год

Мининфраструктуры Украины и Еврокомиссия смогут официально начать переговоры о продлении Соглашения о либерализации грузовых перевозок между Украиной и ЕС.

Соответствующий мандат на переговоры утвердил Совет ЕС во время заседания 29 апреля, сообщает Мининфраструктуры.

Сейчас Еврокомиссия предлагает продлить соглашение, то есть "транспортный безвиз", минимум на 12 месяцев с возможностью пролонгировать впоследствии еще на полгода. Речь идет о возможности выполнять безразрешительные двусторонние перевозки минимум до июня 2025 года включительно, пояснили в министерстве.

"Мы приветствуем решение ЕС начать официальные переговоры о продлении соглашения. Нам важно сохранить возможность выполнять грузовые перевозки без разрешений, ведь это напрямую влияет на возможность экспортировать украинские товары, а значит поддерживать нашу экономику, и импортировать необходимое нашему государству.

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Со своей стороны, последние полгода мы работали и продолжаем работать с Еврокомиссией над тем, чтобы решение о продлении соглашения было принято вовремя - до конца июня. Важно, чтобы все изменения в пролонгированное соглашение были четкими, прозрачными, и не ограничивали украинских перевозчиков в праве свободно перевозить товары в Украину и из Украины", - заявил вице-премьер-министр по восстановлению - министр развития общин, территорий и инфраструктуры Александр Кубраков.

Официальный текст к обсуждению будет направлен Украине в ближайшее время, добавили в министерстве.

Экономическая правда

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