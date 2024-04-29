НБУ исключил компанию-владельца сервиса Fondy из реестра: ее сделка с крупнейшим банком Грузии под угрозой

Национальный банк отменил регистрацию участия ООО "ФК "Элаенс" (действует под брендом "Fondy") в платежных системах из-за угрозы национальной безопасности Украины.

Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

"Согласно Реестру платежной инфраструктуры, ООО ФК "Элаенс" является косвенным участником международных платежных систем Visa и MasterCard, действует под брендом "Fondy" и имеет лицензию на предоставление финансовых платежных услуг.

В течение февраля - апреля 2024 года НБУ получил от правоохранительных органов информацию, что деятельность ООО ФК "Элаенс" содержит риски возникновения угроз национальной безопасности Украины.

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Для проверки и подтверждения полученных данных Нацбанк обратился с уточняющим запросом в государственный орган специального назначения с правоохранительными функциями и получил от него документально подтвержденную информацию о том, что деятельность участника международной платежной системы содержит риски возникновения угроз национальной безопасности Украины", - говорится в заявлении НБУ.

В связи с этим Нацбанк отменил регистрацию ООО ФК "Элаенс" как косвенного участника международных платежных систем Visa и MasterCard, добавили в регуляторе.

В НБУ отметили, что владельцем ТМ "Fondy" является компания "В энд А Холдинг ГмбХ" (Австрия). Прямым участником (размер доли составляет 95%) и директором компании "В энд А Холдинг ГмбХ" (Австрия) является Вагоровская Валерия Валерьевна.

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По результатам деятельности как косвенного участника международных платежных систем Visa и MasterCard доля ООО ФК „Элаенс" за январь-февраль 2024 года среди косвенных участников карточных платежных систем составляла 21,82% от количества и 9,35% от суммы операций с платежными картами, осуществленных косвенными участниками.

В то же время доля компании в общем объеме операций небанковских поставщиков платежных услуг колебалась на уровне ~ 2%", - уточнили в НБУ.

Накануне, 25 апреля, Антимонопольный комитет (АМКУ) разрешил грузинской банковской группе TBC через компанию TBC International Holdings Limited (Великобритания) выкупить Fondy у "Элаенс" и ирландской Fondy Payments Ltd.

Напомним:

Ранее ЭП писала о Fondy в контексте обвинений анонимных телеграмм-каналов против сервиса Uklon. Fondy - одна из систем, с которой сотрудничает Uklon.

В сообщениях анонимных телеграм-каналов говорилось, что Fondy работала в РФ, в том числе после 2014 года. В компании отмечали, что она действует в рамках законодательства Украины и не сотрудничает с государством-террористом.

Как сообщили ЭП собеседники в НБУ, во время перелицензирования Fondy в 2023 году такие подозрения не возникали.

ЭП обратилась с запросом в СБУ, чтобы узнать, подозревает ли она Fondy в связях со страной-агрессором.

"Официально служба эту информацию не подтвердила и не опровергла, сославшись на то, что „в интересах национальной безопасности СБУ не разглашает детали контрразведывательной деятельности до принятия решения по ее результатам". В то же время собеседники издания в правоохранительных органах отметили, что связь между Fondy и Россией есть. Ее подробно исследуют, чтобы принять соответствующие меры", - говорилось в статье ЭП.

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Экономическая правда