ФГИУ выставил на приватизацию Лохвицкий спирткомбинат, который не работает 15 лет

фото: фгиу

Фонд госимущества выставил на повторный приватизационный аукцион единый имущественный комплекс ГП "Лохвицкий спиртовой комбинат", стартовая цена лота - 11,22 млн грн.

Об этом сообщается в системе Prozorro.Продажи.

Торги запланированы на 23 мая.

Как сообщали в ФГИУ, в состав единого имущественного комплекса входят 107 зарегистрированных единиц недвижимого имущества (производственные, складские, административные здания и сооружения и т.д.). Также есть 32 единицы инженерных сооружений.

Реклама:

Общая площадь объектов недвижимости составляет 28,6 кв.м, все активы расположены на Полтавщине в Миргородском районе. Также у предприятия есть 21 единица транспорта и спецтехники, в частности грузовые автомобили, тракторы, прицеп и тепловоз. Общая площадь пяти земельных участков под комплексом составляет 19,7179 га.

Первый аукцион был запланирован в марте, но его отменили из-за отсутствия участников.

ЕМК ГП "Лохвицкий спиртовой комбинат" был введен в эксплуатацию в 1934 году, в 1937 году - преобразован в спиртовой комбинат.

Реклама:

"В советские времена комбинат входил в число крупнейших промышленных предприятий города, на балансе находились объекты социальной инфраструктуры и дома. После провозглашения независимости Украины спирткомбинат стал крупнейшим предприятием спиртовой промышленности на территории Украины.

В январе 2000 года Кабинет Министров Украины разрешил заводу производство компонентов для моторного топлива, а в июле того же года была утверждена государственная программа "Этанол", которая предусматривала расширение использования этилового спирта в качестве энергоносителя, вместе с другими государственными спиртзаводами комбинат был включен в перечень исполнителей этой программы", - говорится в сообщении.

Отмечается, что с 2009 года предприятие не осуществляет производственную деятельность.

В сферу управления ФГИУ от Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства ЕИК ГП "Лохвицкий спиртовой комбинат" передали в мае 2021 года.

Покупатель обязан в течение полугода с даты перехода права собственности не допустить увольнения работников и погасить задолженность предприятия по зарплате и перед бюджетом.

Экономическая правда