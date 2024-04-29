Работники ТЦК снимают водителей фур с международных рейсов и мобилизуют - асоциация

Украинские международные перевозчики жалуются, что при возвращении в Украину из-за границы сотрудники ТЦК и СП снимают водителей прямо с рейсов и насильно забирают в центры комплектования.

Об этом сообщает Ассоциация международных автоперевозчиков (АсМАП), в которую обращаются пострадавшие компании.

Несколько водителей сняли в Закарпатской области на посту "Нижние Ворота". Их останавливают, проверяют документы и предлагают поехать в ТЦК. Если они отказываются, их доставляют насильно. Обещают, что проверят документы и отпустят, но после прохождения военно-врачебной комиссии отправляют в учебный центр.

"Водитель сказал, что не желает, его фактически силой затолкали в транспортное средство. Доставили его в помещение, где прошел ВЛК, подписал документы по мобилизации и оттуда направился на полигон возле Ровно", - заявил перевозчик ООО "КТС" Виталий Савчук.

Реклама:

Связь с такими водителями почти сразу исчезает, между тем автомобили стоят на дороге или в пункте пропуска, где их оставили, пока другой водитель их не заберет.

"С водителем мы смогли пообщаться только минуту. Его забрали в воинскую часть, автомобиль оставили на КП. Утром мы с ним поговорили, а уже сейчас он находится в воинской части. Водитель выполнял международную перевозку, на границе ему никто замечаний не делал, а сейчас автомобиль находится без водителя", - заявил перевозчик "Транспеле" (Киев) Сергей Нечай.

"Хочу обратиться официально к министру обороны, министру инфраструктуры – давайте сядем за стол, обсудим все проблемы и найдем пути решения этих проблем. Нельзя на автомобильных магистралях изымать водителей, забирать их, бросая груз и автомобиль на трассе… Человек должен знать, выходя в рейс, доедет ли она домой или не доедет", – сказал президент АсМАП Леонид Костюченко.

Реклама:

Реакции органов власти на это обращение пока нет.

Напомним:

Украинские территориальные центры комплектования и социальной поддержки за границей работать не будут, а вручение повесток мужчинам за границей выглядит нереальным.

Во вторник 16 апреля президент Владимир Зеленский подписал закон об усовершенствовании отдельных вопросов мобилизации, военного учета и прохождения военной службы.