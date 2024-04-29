Акции Tesla выросли более чем на 15% после неожиданного визита Маска в Китай

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Акции Tesla резко более чем на 15% после новости об успешном визите генерального директора компании Илона Маска в Китай.

Об этом пишет CNBC.

Отмечается, что рост акций до лучшего дня с марта 2021 года, поскольку инвесторы отреагировали на новости, связанные с визитом генерального директора Tesla Илона Маска в Китай.

"28 апреля Tesla заявила, что местные власти Китая сняли ограничения на ее автомобили после того, как компания прошла проверку на соответствие требованиям страны по безопасности данных", - говорится в сообщении.

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Этот шаг повысил ожидания того, что программное обеспечение для помощи водителю Full Self-Driving, или FSD, вскоре будет доступно в стране, которая является крупнейшим рынком электромобилей.

Хотя электромобили Tesla являются одними из самых популярных транспортных средств в Китае, они, как сообщается, были запрещены на некоторых объектах, связанных с государственными учреждениями, из-за опасений относительно безопасности данных.

Проблемы с безопасностью данных были ключевым препятствием, мешавшим Tesla достичь полного развертывания системы в Китае.

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Как сообщается, Tesla также заключила соглашение с Baidu, которое предоставит компании Маска доступ к картографическим и навигационным технологиям китайского интернет-гиганта для функции FSD в Tesla.

Напомним:

В воскресенье 28 апреля основатель Tesla Илон Маск неожиданно прибыл в Пекин, чтобы обсудить с высокопоставленными чиновниками страны внедрение технологии полного автопилота в своих автомобилях Tesla.