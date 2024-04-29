"Армия восстановления": к общественно полезным работам привлекли более 118 тысяч украинцев

Со старта проекта "Армия восстановления", по состоянию на 29 апреля, к выполнению общественно полезных работ привлекли более 118 тысяч безработных.

Об этом сообщает Госслужба занятости.

Отмечается, что по состоянию на 29 апреля 2024 года, начиная с 1 октября 2022 года, Госслужба занятости выдала 118 152 направлений на выполнение общественно полезных работ, больше всего - в Харьковской области (21 983 направления).

Также среди регионов с наибольшим количеством привлеченных безработных - Донецкая (14 158 направлений), Киевская (13 537), Полтавская (12 878) и Черниговская (12 854) области.

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Всего к проекту "Армия восстановления" присоединились 19 регионов.

При этом на выплату заработной платы за участие в правительственном проекте "Армия восстановления" уже направлено 838 млн грн.

Сообщается, что виды общественно полезных работ зависят от потребностей конкретного региона.

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Руководство областей определяет, какие работы нужны в регионе, сообщает об этом Центр занятости, который предлагает безработным, стоящим на учете в центре, приобщиться к выполнению таких работ. С этими людьми заключается срочный трудовой договор на период выполнения работ.

При этом оплата осуществляется в соответствии с отработанным временем в размере не менее 10 050 грн в случае работы полный месяц. С 1 января 2024 года оплата выросла до 10 650 грн, с 1 апреля 2024 года - до 12 тыс грн.

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Экономическая правда