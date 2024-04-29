Новости 29 апреля: налоги от западных банков в РФ, поляки разблокировали все пункты пропуска на границе с Украиной

О налогах от западных банков в РФ. Крупнейшие западные банки, которые остались в России, уплатили Кремлю более 800 млн евро налогов в прошлом году, что в четыре раза больше, чем до полномасштабного вторжения, несмотря на обещания минимизировать свои российские риски.

О границе с Польшей. В пункте пропуска "Рава-Русская-Гребенное" возобновилось движение грузовиков. 29 апреля после 10 утра польские фермеры прекратили действия по блокированию движения грузовых транспортных средств.

О Telegram. Главное управлении разведки Минобороны Украины сообщило, что платформа Telegram заблокировала ряд официальных ботов, в том числе и чат-бот украинской разведки.

Позже официальные украинские боты, помогавшие в борьбе с агрессией РФ, возобновили работу.

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О перевозчиках и ТЦК. Украинские международные перевозчики жалуются, что при возвращении в Украину из-за границы сотрудники ТЦК и СП снимают водителей прямо с рейсов и насильно забирают в центры комплектования.

О госдолге. Объем совокупного государственного долга Украины в марте вырос сразу на 434 млрд грн (+8%) до 5,924 трлн грн.

Эксклюзивы ЭП

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Кэшбэк от Зеленского: что за программа и сколько государство будет платить за покупку украинского

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