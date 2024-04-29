С начала года более 8 000 предпринимателей получили доступные кредиты - Минэкономики

В 2024 году в рамках программы "Доступные кредиты" 8 102 предпринимателя получили кредиты на общую сумму 31,5 млрд гривен.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства экономики.

Отмечается, что на прошлой неделе предприниматели получили 389 таких кредитов на сумму 1,8 млрд грн, а с начала действия программы было выдано 87,1 тысячи кредитов на сумму 298,4 млрд грн.

С начала этого года предприниматели взяли больше всего доступных кредитов на пополнение оборотных средств - на 13 млрд грн, 6,5 млрд грн кредитов по программе банки выдали бизнесу, который работает в зоне высокого военного риска, 6,3 млрд грн - перерабатывающим предприятиям, 5 млрд грн - на реализацию инвестиционных проектов.

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Чаще всего кредитуются по программе предприятия, работающие в сферах:

сельского хозяйства (48 %);

оптовой и розничной торговли (25 %);

перерабатывающей промышленности (17 %).

Добавляется, что среди регионов лидерами по суммам заключенных кредитных договоров являются Львовская, Днепропетровская, Одесская, Киевская, Харьковская, Винницкая, Полтавская области и г. Киев.

Напомним:

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В Украине с начала действия программы "Доступные кредиты 5-7-9%", по состоянию на 22 апреля 2024 года, банки выдали льготных кредитов на общую сумму 296,5 млрд грн, из них за прошедшую неделю - 2,3 млрд грн.