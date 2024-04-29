Boeing вышел на рынок облигаций, чтобы привлечь 10 миллиардов долларов – Reuters

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Американский авиаконцерн Boeing в понедельник вышел на долговые рынки, чтобы привлечь 10 миллиардов долларов, после того, как "сжег" 3,93 млрд долларов в течение первого квартала после замедления производства своего самого продаваемого самолета.

Об этом пишет Reuters со ссылкой на источники.

На прошлой неделе кредитный рейтинг Boeing колебался выше "мусорного" статуса от рейтинговых агентств, поскольку авиастроитель пытается выйти из кризиса, который начался в январе после того, как в воздухе взорвалась заглушка двери на почти новом лайнере 737 MAX 9.

Инвесторы и аналитики говорят, что Boeing может выйти на рынки облигаций, поскольку в 2025-2026 годах ему предстоит погасить более чем 12 миллиардов долларов совокупного долга.

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В понедельник оба рейтинговых агентства присвоили рейтинги, близкие к мусорным, новым облигациям Boeing: S&P присвоило рейтинг BBB-, а Moody's - Baa3.

Moody's заявило, что рейтинг отражает все еще сильный бизнес-профиль Boeing, который продолжает смягчать текущие слабые показатели в отрасли коммерческих самолетов, хотя "встречные ветры" вокруг подразделения могут сохраниться до 2026 года.

Boeing использует поступления от облигаций для повышения ликвидности до наступления сроков погашения существующей долговой нагрузки, написало в понедельник агентство S&P.

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"Похоже, что все пройдет хорошо", - сказал один из источников, который рассматривал возможность покупки облигаций.

Boeing отказался от комментариев.

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Напомним:

Авиаконцерн Boeing сообщил о первом квартальном падении доходов за последние семь кварталов. Однако авиастроитель превзошел ожидания Уолл-стрит, которые были снижены после аварии в январе, которая заставила его замедлить производство своих самых продаваемых самолетов.

Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) в ходе аудита компаний Boeing и Spirit AeroSystems, проведенного после инцидента с самолетом Boeing 737 MAX 9 авиакомпании Alaska Airlines, у которого во время взлета в Портленде вырвало дверь, выявило многочисленные случаи несоблюдения требований контроля качества.

Авиаконцерн Boeing уволил руководителя программы лайнеров 737 Max Эда Кларка после аварии с самолетом Boeing 737 MAX 9 авиакомпании Alaska Airlines в начале января.

Исполнительный директор Boeing Дэйв Калхун покинет свой пост в конце этого года в рамках ряда кадровых изменений на высшем уровне американского производителя самолетов. Также покинет совет директоров председатель компании Ларри Келлнер.

Из-за задержек на заводе Boeing где строили самолет Boeing 737 MAX 9, у которого выпала дверь аварийного выхода во время полета Alaska Airlines работники не могли придерживаться графика и, вероятнее всего, правильного производственного процесса.

Экономическая правда