Германия против конфискации замороженных активов РФ из-за опасений репараций за Вторую мировую - WSJ

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Германия выступает против конфискации части из почти 300 миллиардов долларов замороженных в начале великой войны активов российского центрального банка, опасаясь новых требований по репарациям за Вторую мировую войну.

Об этом пишет The Wall Street Journal.

Отмечается, что немецкое правительство является одним из самых ярых противников возглавляемой США попытки конфисковать активы РФ. Берлин опасается, что конфискация, а не замораживание этих средств может создать прецедент и вдохновить Россию на новые обвинения в преступлениях времен Второй мировой войны.

Кроме Германии, против конфискации российских активов выступает и Япония, которая сталкивается с требованиями о репарациях от Южной Кореи и других соседей.

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Издание ссылаясь на немецких чиновников утверждает, что международное право запрещает частным лицам подавать иски против государств в иностранных судах, а государственные активы имеют иммунитет от ареста. Нарушение этого принципа в случае с Россией подорвало бы давнюю правовую позицию Германии.

Германия также утверждает, что российские активы следует оставить неприкосновенными, чтобы использовать их как рычаг в любых переговорах о прекращении войны и побудить Россию уступить часть оккупированной ею украинской территории.

Зато министерство иностранных дел РФ заявило, что конфискация российских активов была бы "пиратством 21-го века". Некоторые российские чиновники предупредили, что будут принимать ответные меры.

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Юрист американской юридической фирмы Covington Барт Шевчик, который ранее консультировал Европейскую комиссию и работал в Международном суде ООН, считает, что опасения Берлина относительно создания прецедента в делах о репарациях являются необоснованными.

"Логика контрмер явно касается только текущих нарушений международного права, а не тех, что произошли 80 лет назад", - сказал он.

"Канцлер Германии Олаф Шольц, юрист, который когда-то руководил собственной юридической фирмой, не желает идти на такой риск, по словам немецких чиновников. Один из чиновников сказал, что этот шаг может открыть другие европейские столицы для исков относительно рабства и колониализма", - говорится в сообщении.

Добавляется, что США и Великобритания убеждены, что конфискация активов в пользу Украины будет иметь решающее значение для победы Киева, но без более широкой европейской поддержки шансы на прогресс невелики.

Средства, в несколько раз превышающие размер недавно одобренного пакета помощи США для Украины на сумму 61 млрд долларов, укрепят больные украинские вооруженные силы и помогут восстановить страну.

Напомним:

Конфискация российских активов в пользу Украины даст возможность вести войну по крайней мере до конца 2028 года.