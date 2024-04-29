"Укрпочта" в прошлом году увеличила доход на 1,3 миллиарда

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Национальный почтовый оператор Украины "Укрпочта" отчитался об увеличении чистого дохода на 1,3 млрд грн в 2023 году. За 2023 год "Укрпочта" получила 11,6 млрд грн дохода - это более чем на 12% больше результатов 2022 года (10,3 млрд грн).

Об этом сообщает пресс-служба компании со ссылкой на финансовую отчетность, подтвержденную независимым международным аудитором.

Так, доход от услуг национальной почты вырос на 18% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года и достиг 6,5 млрд грн. В частности, за доставку посылок и мелких пакетов - на 34%, услуг международного почтового обмена - на 61%.

"Среди значительных факторов, которые оказали негативное влияние на финансовые показатели компании, можно выделить задержки в согласовании регулируемых тарифов и выполнения бесплатных обязательств для поддержки государственных социальных инициатив.

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Несмотря на военную агрессию, разрушения, перебои с электричеством, сложные экономические условия в 2023 году компания не только обеспечила бесперебойную операционную деятельность, но и увеличила объемы предоставления ключевых услуг и, соответственно, улучшила финансовый результат, подготовилась к будущим вызовам военного времени. По сравнению с 2022 годом чистый убыток компании сократился почти на 37% и составляет 796 млн грн", - говорится в сообщении.

Также в 2023 году "Укрпочта" продолжила реализацию стратегических инвестиционных проектов, таких как обновление логистической инфраструктуры, автоматизация сети и усиление ее устойчивости к энергетическим и коммуникационным перебоям, модернизация автопарка и замена критических IТ систем, добавили в компании.

"Несмотря на вызовы "Укрпочта" увеличила чистый доход, улучшила основные операционные показатели, выполнила все финансовые обязательства и заплатила почти 3 млрд грн налогов в бюджет Украины", - заявил гендиректор компании Игорь Смелянский.

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Напомним:

Сообщалось, что "Укрпочта" закончила 2023 год с чистым доходом от реализации товаров и услуг на 11,9 млрд грн - это на 19% больше, чем в 2022 году (10 млрд).

Экономическая правда