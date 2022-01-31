Бахматюк об аренде земли: У нас начался отток наших пайщиков

Олег Бахматюк ФОТО ИРИНА ИРВАЛДА

Владелец агрохолдинга "Укрлендфарминг" Олег Бахматюк рассказал о земельном фонде холдинга и ситуации после открытия рынка земли.

Об этом он рассказал в интервью ЭП.

"Кипрская Ukrlandfarming является материнской компанией, под которой находятся украинские управленческие компании "Авангард" и "Укрлендфарминг" с единым офисом в Киеве. Они в свою очередь управляют порядка 400 компаниями", - ответил Бахматюк на вопрос о структуре Ukrlandfarming.

При этом он отказался называть финансовые показатели группы за 2021 год – говорит, что у него "их нет".

"Все наши серверы фактически уничтожены нашими оппонентами, потому что когда у нас были обыски в 2019-м году, то вырывали "с мясом" все "железо" - фактически уничтожили нашу базу учета. И мы по настоящее время ее восстанавливаем", – добавил Бахматюк.

По его словам, земельный фонд был 670 тысяч га, а стал 460 тысяч, при этом все эти 460 тысяч – в аренде.

"Не покупали, потому что нам не интересно покупать по 100 гектаров. Мы сосредоточены на рынке аренды земли.

Да и если бы у нас была возможность или желание переводить свою землю с аренды в собственность, то это было бы невозможно. Никогда в Украине не примут закон, согласно которому 460 тысяч гектаров будут в собственности. Я думаю, что если закон о земле заработает по полной, покупка 10 тысяч гектаров будет пиком победы общества", - сказал Бахматюк в ответ на вопрос о рынке земли и покупал ли холдинг по нему землю.

Также он рассказал о риске того, что пайщики переориентируются со сдачи земли в аренду на ее продажу.

"Этот риск есть, но я думаю он не велик. В первую очередь потому что есть так называемая инертность общества. Прошлый год стал первым, когда у нас начался отток наших пайщиков, но он незначителен - на уровне 4-5%, захотевших продать свою землю.

Мы прогнозируем, в ближайшее время рынок аренды будет оттекать в сторону продаж на уровне 5-7% в год", - добавил бизнесмен.

Читайте подробнее: Аграрный миллиардер Олег Бахматюк: у меня 2 миллиарда долларов кредитов, все они просрочены

Экономическая правда