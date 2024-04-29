Finnair отменяет рейсы в эстонский Тарту из-за глушения Россией сигнала GPS

Финская авиакомпания Finnair приостанавливает на месяц полеты в эстонский город Тарту из-за глушения Россией сигнала GPS у своих границ.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

Отмечается, что отмена рейсов произошла, чтобы внедрить в аэропорту Тарту альтернативную систему захода на посадку, которая не требует сигнала GPS.

"Методы захода на посадку, которые сейчас используются в аэропорту Тарту, базируются на сигнале GPS. Помехи GPS, которые являются достаточно распространенными в этом регионе, влияют на удобство использования этого метода захода на посадку и, следовательно, могут препятствовать заходу на посадку и приземлению воздушного судна", - говорится в сообщении.

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Finnair является единственной авиакомпанией, выполняющей международные рейсы в Тарту.

Также клиенты, которые забронировали рейсы между Хельсинки и Тарту на 29.4-31.5, получат сообщение от Finnair об отмене рейса и дополнительную информацию об альтернативных вариантах перелета.

В авиакомпании добавляют, препятствия GPS выросли с 2022 года, и пилоты Finnair сообщали о препятствиях, особенно вблизи Калининграда, Черного моря, Каспийского моря и Восточного Средиземноморья.

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Кроме того, министр иностранных дел Эстонии Маргус Тсахкна заявил, что сбои в работе GPS в воздушном пространстве Эстонии являются преднамеренной гибридной атакой России. Эстонский министр намерен инициировать обсуждение этой темы как на уровне Евросоюза, так и НАТО.

Экономическая правда.