Депутаты создали ВСК по Госаудитслужбе, Государственной таможенной службе и "Нафтогазу"

27 января народные депутаты создали Временную следственную комиссию для проверки Госаудитслужбы, Государственной таможенной службы и "Нефтегаза".

Об этом говориться в пояснительной записке.

Так, создание комиссии было вызвано возможной коррупцией в государственных органах, в том числе в Госаудитслужбе и Государственной таможенной службе, а также по результатам аудита "Нефтегаза", проводимого Госаудитслужбой.

Комиссия проверит финансово-хозяйственную деятельность "Нафтогаза", в частности:

эффективность использования основных активов (фондов) "Нефтегаза" и состояние систем распределения газа;

деятельность "Нефтегаза" и других компаний, связанных с добычей, транспортировкой, хранением, распределением, поставкой природного газа и его внешнеэкономической деятельности;

реализация "Нефтегазом" политики государственной собственности и ключевых целей и приоритетов, согласно которым государство является владельцем компании;

сведения о получении и использовании компанией финансовой поддержки от государства.

Комиссия также заявила, что будет расследовать критическую ситуацию с тарифообразованием, которая могла возникнуть в результате действий должностных лиц "Нефтегаза".

Срок полномочий комиссии – один год. Комиссию возглавит народный депутат Иван Крулько (фракция "Батькивщина"). Отчет комиссии должен быть заслушан на заседании Верховной Рады не позднее чем через полгода.