Депутаты создали ВСК по Госаудитслужбе, Государственной таможенной службе и "Нафтогазу"
27 января народные депутаты создали Временную следственную комиссию для проверки Госаудитслужбы, Государственной таможенной службы и "Нефтегаза".
Об этом говориться в пояснительной записке.
Так, создание комиссии было вызвано возможной коррупцией в государственных органах, в том числе в Госаудитслужбе и Государственной таможенной службе, а также по результатам аудита "Нефтегаза", проводимого Госаудитслужбой.
Комиссия проверит финансово-хозяйственную деятельность "Нафтогаза", в частности:
- эффективность использования основных активов (фондов) "Нефтегаза" и состояние систем распределения газа;
- деятельность "Нефтегаза" и других компаний, связанных с добычей, транспортировкой, хранением, распределением, поставкой природного газа и его внешнеэкономической деятельности;
- реализация "Нефтегазом" политики государственной собственности и ключевых целей и приоритетов, согласно которым государство является владельцем компании;
- сведения о получении и использовании компанией финансовой поддержки от государства.
Комиссия также заявила, что будет расследовать критическую ситуацию с тарифообразованием, которая могла возникнуть в результате действий должностных лиц "Нефтегаза".
Срок полномочий комиссии – один год. Комиссию возглавит народный депутат Иван Крулько (фракция "Батькивщина"). Отчет комиссии должен быть заслушан на заседании Верховной Рады не позднее чем через полгода.
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