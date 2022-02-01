Все разделы
Укр / Рус

ГБР проводит обыск у Коболева – источники

Вторник, 1 февраля 2022, 11:50
 
getty images

Во вторник силовики производят обыск у бывшего руководителя "Нафтогаза" Андрея Коболева.

Источник: собеседники УП в ГБР

Детали: По данным УП, Государственное бюро расследований проводит обыск дома у Коболева. Редакция пытается узнать подробности и причины следственных действий.

Обыски прошли также у главы Укртрансгаза Сергея Переломы. ЭП подробно рассказала, почему Госбюро расследований обыскивает чиновников, и как Укртрансгаз отдал 300 млн кубов газа мошенническим фирмам в 2020 году.

О том, что привело к этому соглашению, читайте в статье ЭП: Назад в 90-е: "Укртрансгаз" хочет отдать "мошенникам" газа на 2 миллиарда

Напомним: 28 апреля 2021 года Кабинет министров уволил Андрея Коболева с должности председателя правления НАК "Нафтогаз Украины".

Украинская правда

Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"

Нафтогаз

powered by lun.ua
Материалы по теме
Обыски у Коболева и Переломы: в чем суть дела 1 февраля 2022, 13:21
Депутаты создали ВСК по Налоговой, Государственной таможенной службе и "Нафтогазу" 29 января 2022, 10:00
Витренко прокомментировал регистрацию "дочки" Nord Stream 2 AG в Германии 27 января 2022, 19:10
Экономическая правда
Укр / Рус
Поиск на сайте