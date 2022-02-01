ГБР проводит обыск у Коболева – источники

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Во вторник силовики производят обыск у бывшего руководителя "Нафтогаза" Андрея Коболева.

Источник: собеседники УП в ГБР

Детали: По данным УП, Государственное бюро расследований проводит обыск дома у Коболева. Редакция пытается узнать подробности и причины следственных действий.

Обыски прошли также у главы Укртрансгаза Сергея Переломы. ЭП подробно рассказала, почему Госбюро расследований обыскивает чиновников, и как Укртрансгаз отдал 300 млн кубов газа мошенническим фирмам в 2020 году.

О том, что привело к этому соглашению, читайте в статье ЭП: Назад в 90-е: "Укртрансгаз" хочет отдать "мошенникам" газа на 2 миллиарда

Напомним: 28 апреля 2021 года Кабинет министров уволил Андрея Коболева с должности председателя правления НАК "Нафтогаз Украины".

Украинская правда