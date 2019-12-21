Перемовини щодо газу продовжуються у Відні — Макогон

Після тристоронніх перемовин України, ЄС та РФ у Мінську, почалися двосторонні перемовини між "Оператором ГТС України" та "Газпромом" у Відні.

Про це повідомив гендиректор ТОВ "Оператор ГТС України" Сергій Макогон, на своїй сторінці у Facebook.

"Після виснажливих перемовин у Берліні та Мінську прямую до Відня продовжувати двосторонні перемовини у форматі "Оператор ГТС України - Газпром" щодо реалізації досягнутих вчора домовленостей.

Мої вітання українській делегації, особливо до Олексія Оржеля та Юрія Вітренко.

Деталі згодом…", - написав він.



Нагадуємо:



У офісі президента заявили, що на переговорах про транзит газу, які пройшли у Мінську, Росія погодилася виплатити України 3 мільярди доларів боргу за рішеннями Стокгольмського арбітражу.

Представники Європейської комісії, України та Російської Федерації 20 грудня досягли остаточної домовленості з принципових позицій щодо транзиту російського газу через територію України для європейських споживачів і врегулювання взаємних претензій.

За підсумками переговорів у Мінську Росія та Україна підписали протокол домовленостей про продовження транзиту газу через Україну й врегулювання взаємних вимог.

За словами віце-прем'єра РФ Дмитра Козака, новий контракт на транзит російського газу через газотранспортну систему України укладуть терміном на 5 років.

19 грудня Україна та Росія досягли принципової згоди про новий контракт щодо транзиту російського газу через територію України.

Пізніше виконавчий директор НАК "Нафтогаз України" Юрій Вітренко повідомив, що напрацьовані на газових переговорах у Берліні принципи потребують узгодження на політичному рівні.

Міністр енергетики України Олексій Оржель заявив, що Україна, РФ та Єврокомісія напрацювали протокол, який наближає підписання транзитного контракту.

Також 19 грудня, до початку газових перемовин, президент РФ Володимир Путін заявив, що незважаючи на будівництво нових газопроводів, Росія має намір зберегти транзит газу через Україну.

Економічна правда