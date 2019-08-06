Новости 6 августа: мораторий на новую застройку, отопительный сезон в Одессе, продажа ОВГЗ

О моратории на новую застройку. Минрегионстрой может ввести мораторий на новую застройку, если до конца 2020 года действующие генеральные планы населенных пунктов не будут обновлены в соответствии с принятыми новых государственных строительных норм по градостроительству.

Об отопительном сезоне в Одессе. Задолженность одесских производителей тепла ставит под угрозу теплоснабжение города следующей зимой.

О поставках дизтоплива из РФ. С 1 августа поставки российского дизтоплива в Украину сократятся почти в два раза, заявил представитель президента в Кабмине Андрей Герус.

О продаже ОВГЗ. Министерство финансов по результатам проведения размещений облигаций внутреннего государственного займа привлекло в государственный бюджет 2,7 миллиарда гривен.

О международных резервах. Международные в июле выросли на 5,8% или на 1,2 миллиарда долларов по сравнению с июнем.

О Wizz Air. Венгерская компания Wizz Air в начале ноября 2019 года вернется в аэропорт Одесса и запустит шесть новых рейсов в города Германии, Польши и Словакии.

О оглашении об ассоциации. Украина может обратиться с жалобой в Европейскую комиссию на действия Польши, которая в одностороннем порядке существенно сократила квоту на перевозки для украинского автомобильного транспорта, что противоречит Соглашению об ассоциации Украина-ЕС.

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"Надоело ваше мычание". Как у Зеленского собираются контрабанду побороть

Новая власть объявила войну контрабандистам и пообещала остановить нелегальные трафики в кратчайшие сроки. В Офисе президента говорят, что успехи уже есть, а бизнес их еще не видит. (укр)