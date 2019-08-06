Минфин продал ОВГЗ на 2,7 миллиарда

Министерство финансов по результатам проведения размещений облигаций внутреннего государственного займа привлекло в государственный бюджет 2,7 миллиарда гривен.

Об этом сообщает в Facebook пресс-служба Министерства финансов.

"Рекордная заинтересованность в украинских гривневых ОВГЗ со стороны иностранных инвесторов в этом году позволяет выполнять план заимствований в государственный бюджет быстрее, чем планировалось.

Это позволило Минфину ввести ограничения на объем всех выпусков ОВГЗ на сегодняшних аукционах, тем самым концентрируя спрос на инструменты с длинным сроком погашения", - подчеркнули в Минфине.

Ставки доходности составили:

по 3-месячным ОВГЗ - 16,5%;

по 1-летним ОВГЗ - 16,28% (снижение на 31 базисный пункт)

по 3-летним ОВГЗ - 16,19% (снижение на 36 бп).

Напомним:

30 июля Министерство финансов по результатам проведения размещений облигаций внутреннего государственного займа привлекло в государственный бюджет 17,2 миллиарда гривен.

Экономическая правда