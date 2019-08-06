Минфин продал ОВГЗ на 2,7 миллиарда
Министерство финансов по результатам проведения размещений облигаций внутреннего государственного займа привлекло в государственный бюджет 2,7 миллиарда гривен.
Об этом сообщает в Facebook пресс-служба Министерства финансов.
"Рекордная заинтересованность в украинских гривневых ОВГЗ со стороны иностранных инвесторов в этом году позволяет выполнять план заимствований в государственный бюджет быстрее, чем планировалось.
Это позволило Минфину ввести ограничения на объем всех выпусков ОВГЗ на сегодняшних аукционах, тем самым концентрируя спрос на инструменты с длинным сроком погашения", - подчеркнули в Минфине.
Ставки доходности составили:
- по 3-месячным ОВГЗ - 16,5%;
- по 1-летним ОВГЗ - 16,28% (снижение на 31 базисный пункт)
- по 3-летним ОВГЗ - 16,19% (снижение на 36 бп).
Напомним:
30 июля Министерство финансов по результатам проведения размещений облигаций внутреннего государственного займа привлекло в государственный бюджет 17,2 миллиарда гривен.
Экономическая правда
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