Отопительный сезон в Одессе под угрозой срыва — "Нафтогаз"

Задолженность одесских производителей тепла ставит под угрозу теплоснабжение города следующей зимой.

Об этом сообщает пресс-служба "НАК "Нафтогаз Украины".

Общая задолженность АО "Одесская ТЭЦ" и КП "Теплоснабжение города Одессы" достигла почти 1,7 млрд гривен.

В частности, задолженность Одесской ТЭЦ перед "Нафтогазом" составляет 840,9 млн гривен, предоставленный в компанию график погашения задолженности ТЭЦ выполняет лишь на 74%.

"Для того, чтобы иметь возможность в дальнейшем покупать газ у "Нафтогаза", Одесская ТЭЦ должна оплатить не менее, чем 161 млн грн", - говорится в сообщении.

В свою очередь, КП "Теплоснабжение города Одессы" задолжало "Нафтогазу" 836 млн гривен.

"Для достижения минимального уровня расчетов, предусмотренного Положением о ПСО, предприятию необходимо оплатить не менее, чем 222,4 млн грн", - заявили в "Нафтогазе".

В пресс-службе добавляют, что "Нафтогаз" призывает Фонд государственного имущества, который осуществляет управление Одесской ТЭЦ, а также местные органы власти принять неотложные и действенные меры для исполнения теплоснабжающими предприятиями города требований Положения о ПСО и условий заключенных с компанией договоров.

Экономическая правда