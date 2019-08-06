Новини 6 серпня: мораторій на нову забудову, опалювальний сезон в Одесі, продаж ОВДП

Про мораторій на нову забудову. Мінрегіонбуд може запровадити мораторій на нову забудову, якщо до кінця 2020 року чинні генеральні плани населених пунктів не будуть оновлені відповідно до прийнятих нових державних будівельних норм щодо містобудування.

Про опалювальний сезон в Одесі. Заборгованість одеських виробників тепла ставить під загрозу теплопостачання міста наступної зими.

Про поставки дизпалива з РФ. З 1 серпня поставки російського дизпалива в Україну скоротяться майже в два рази, заявив представник президента в Кабміні Андрій Герус.

Про продаж ОВДП. Міністерство фінансів за результатами проведення розміщень облігацій внутрішньої державної позики залучило до державного бюджету 2,7 мільярда гривень.

Про міжнародні резерви. Міжнародні у липні зросли на 5,8% або на 1,2 мільярда доларів порівняно з червнем.

Про Wizz Air. Угорська компанія Wizz Air на початку листопада 2019 року повернеться в аеропорт Одеса і запустить шість нових рейсів до міст Німеччини, Польщі та Словаччини.

Про Угоду про асоціацію. Україна може звернутися зі скаргою до Європейської комісії на дії Польщі, яка в односторонньому порядку суттєво скоротила квоту на перевезення для українського автомобільного транспорту, що суперечить Угоді про асоціацію Україна-ЄС.

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"Набридло ваше "мичання". Як у Зеленського збираються контрабанду побороти

Нова влада оголосила війну контрабандистам і пообіцяла припинити нелегальні трафіки у найкоротші терміни. В Офісі президента кажуть, що успіхи вже є, а бізнес їх ще не бачить.