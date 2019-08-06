В Украине могут ввести мораторий на новую застройку, если города не обновят генпланы

Минрегионстрой может ввести мораторий на новую застройку, если до конца 2020 года действующие генеральные планы населенных пунктов не будут обновлены в соответствии с принятыми новых государственных строительных норм по градостроительству.

Об этом заявил заместитель министра регионального развития, строительства и ЖКХ Лев Парцхаладзе в интервью Украинской радио.

Сейчас ни один из городов-миллионников в Украине не внес изменения в генеральные планы населенных пунктов согласно принятым новым государственным строительным нормам по градостроительству - ГСН "Планировка и застройка территорий".

"Пока это никто не сделал, и это также дискуссия. Мы хотим разработать мораторий: если города не ввели эти изменения, они не имеют права строить", - заявил Парцхаладзе.

"Если нет изменений в генплане, то, например, Киев все изменения может делать через Кабинет Министров. Стыдно будет выходить на Кабмин. Если мы берем город в регионах, если у него нет современного генерального плана в соответствии с нашими строительных норм, тогда это город должен выйти на областной уровень. Так мы хотим стимулировать", - сказал чиновник.

По словам заместителя министра, именно местная власть должна контролировать и регулировать законность застройки наших городов.

"В каждом городе есть три центра влияния: бизнес, общественность или власти. У нас есть перекос: либо бизнес влияет, или общество. Надо, чтобы именно местные власти управляли этими проблемами, ведь это развитие того или другого населенного пункта. Если мы ввели такое понятие как "голубая линия", надо это быстро сделать и закрыть вопрос с этажностью, и тогда не будет проблем с небоскребами", - пояснил замминистра.

Напоминаем:

Согласно новым государственным строительным нормам, в Украине появились новые понятия как "голубые линии" застройки, регулирующие высотность в городах и их общий силуэт, а также "зеленые линии", которые запрещают застройку в зеленых и других ценных ландшафтных зонах.

В соответствии с этим в действующих генеральных планах городов должны появиться новые разделы, посвященные этим линиям ограничения.

Местная власть должна четко контролировать их выполнение при выдаче новых градостроительных условий и ограничений.

Также новыми нормами впервые введены предельные показатели плотности населения микрорайона - 150-450 человек на гектар, которые допускается превышать только в крупных и крупнейших украинских городах максимально на 20%, то есть до 540 человек на гектар.

Всего в новых ГСН содержится около 50 качественных изменений для безопасности и комфорта людей.

Экономическая правда