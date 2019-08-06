Международные резервы за месяц выросли на 1,2 миллиарда долларов - Нацбанк

Международные в июле выросли на 5,8% или на 1,2 миллиарда долларов по сравнению с июнем.

Об этом сообщается на странице Нацбанка в Facebook.

"По состоянию на начало августа они достигли 21,8 млрд долларов, что является шестилетним максимумом. Последний раз на таком уровне международные резервы Украины находились летом 2013 года.

Рост резервов обусловлен прежде всего благоприятной ситуацией на валютном рынке", - подчеркнули в НБУ.

"Повышенный интерес нерезидентов к гривневым ОВГЗ, а также сохранение положительной ценовой конъюнктуры для украинского экспорта и умеренные объемы импорта в прошлом месяце создали избыточное предложение валюты. Это позволило Национальному банку активизировать интервенции по покупке валюты для пополнения международных резервов", - говорится в сообщении.

Напомним:

Международные резервы Украины, по предварительным данным, в июне 2019 года выросли на 1,2 миллиарда долларов или на 6,4% - до 20,63 миллиарда долларов.