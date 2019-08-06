Герус: Поставки дизтоплива с РФ сократятся почти в два раза

С 1 августа поставки российского дизтоплива в Украину сократятся почти в два раза.

Об этом заявил представитель президента в Кабмине Андрей Герус на брифинге во вторник, передает "Интерфакс-Украина".

"Поставки российского ресурса в августе сократятся почти вдвое ... То, что идет через трубопровод, сократится примерно с 200 тысяч тонн до 100 тысяч тонн. Кроме того, мы располагаем информацией о том, что российская "Лукойл" хотела поставлять в Украину 80 тысяч тонн, но пока не получила разрешение от российского министерства", - сказал он.

По его словам, поставки дизтоплива морем в августе вырастут в три-четыре раза, также растут поставки нефтепродуктов из Беларуси, Литвы и стран ЕС.

"Мощности нефтетерминалов в морских портах Украины позволяют увеличить объемы переработки нефтепродуктов. "Укрзализныця" может обеспечить достаточное количество подвижного состава для их перевозки. Также "Укрзализныця" сформирует неснижаемый запас дизтоплива для стабильной работы", - отметил министр инфраструктуры Владимир Омелян.

По его словам, введение спецпошлины не вызовет дефицита нефтепродуктов на рынке Украины.

Герус добавил, что российские компании, которые недавно приостановили работу на рынке Украины, заинтересованы в ее продолжении, о чем свидетельствует их поведение, в частности то, что в июле они закачали дополнительные 40 тысяч тонн дизтоплива в собственные хранилища с целью избежать оплаты спецпошлины.

Представитель президента также отметил, что причин для роста цен на дизтопливо нет.

"Все трейдеры подтверждают стабильность цен, никакого роста нет, и тем более нет повода для роста цен в розничных сетях. На прошлой неделе и даже вчера мы наблюдали снижение цен на сжиженный газ, несмотря на введенные спецпошлины", - сказал он.

Напомним:

17 июля Кабмин в ответ на расширение российских экономических санкций принял постановление, которым ввел специальную пошлину на импорт российского дизтоплива (трубопроводным транспортом) и сжиженного газа.

Так, спецпошлина на дизельное топливо, поставляемое трубопроводным транспортом, составит 3,75% с 1 августа 2019 и 4% с 1 октября 2019.

18 апреля 2019 года правительство Российской Федерации заявило об установлении запрета на экспорт в Украину нефти и нефтепродуктов.

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