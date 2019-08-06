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Wizz Air открывает шесть рейсов из Одессы и добавляет новое направление из Львова

Вторник, 6 августа 2019, 14:56

Венгерская компания Wizz Air в начале ноября 2019 года вернется в аэропорт Одесса и запустит шесть новых рейсов в города Германии, Польши и Словакии.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Avianews.

С 1 ноября компания начнет выполнять полеты из Одессы во Вроцлав, со 2 ноября - в Берлин, Будапешт, Гданьск, Катовице, с 3 ноября - в Братиславу. Частота полётов по всем маршрутам составит два рейса в неделю.

Также Wizz Air добавит один маршрут во Львов. С 28 октября лоукостер начнет летать два раза в неделю из Львова в Ларнаку на Кипре.

Новые направления Wizz Air частично пересекаются с рейсами, которые ранее анонсировал Ryanair. Ирландский лоукост уже летает из Одессы в Краков, а осенью планирует запустить также рейсы в Берлин, Вроцлав, Гданьск, Катовице и Познань. Таким образом, авиакомпании будут четыре совместных маршруты в Одессе.

Сейчас Wizz Air выполняет рейсы из трех украинских городов - Киева, Харькова и Львова - за 46 маршрутам в 13 стран.

За январь-июль 2019 года лоукостер перевез около 1,3 млн пассажиров, что почти вдвое больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Европейская правда

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Wizz Air

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