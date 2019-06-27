Кабмин одобрил образование территориальных органов новой Налоговой службы

Правительство Украины одобрило образование территориальных органов Государственной налоговой службы.

Об этом сообщается на сайте Министерства финансов.

"Премьер-министр Украины Владимир Гройсман подписал постановление правительства от 19 июня 2019 № 537 "Об образовании территориальных органов Государственной налоговой службы". Территориальные органы ГНС будут созданы как юридические лица публичного права. Это будет осуществлено через реорганизацию некоторых органов ДФС путем их присоединения к соответствующим органам ГНС", - говорится в сообщении.

В системе территориальных органов ГНС на региональном уровне образуются главные управления ГНС в областях и в городе Киеве Офис крупных налогоплательщиков ГНС и Информационно-справочный департамент ГНС.

В то же время, постановление правительства не касается территориальных органов ГФС таможенного направлении - таможен ГФС, Департамента налоговых и таможенных экспертиз ГФС и Департамента специализированной подготовки и кинологического обеспечения ГНС, которые продолжают действовать как юридические лица публичного права, обеспечивая реализацию таможенного направления ГФС.

Напомним:

18 декабря 2018 года правительство приняло решение о разделении Государственной фискальной службы на два отдельных органы - таможенную и налоговую службы.

В марте 2019 года правительство разделило ДФС на две структуры.

Позже в том же месяце Кабмин объявил конкурс на председателей налоговой и таможенной служб.

17 мая ГФС перевели в статус прекращения, однако отмечалось, что она будет продолжать реализовывать полномочия до создания Государственной таможенной службы и старта работы уже созданной Государственной налоговой службы.

Экономическая правда