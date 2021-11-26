Все разделы
Укр / Рус

Налоговая милиция ликвидирована, Фискальная служба – в процессе

Пятница, 26 ноября 2021, 11:43
 
фото нбу

С 24 ноября подразделение налоговой милиции Государственной фискальной службы было ликвидировано, сама служба все еще находится в процессе.

Об этом сообщило Министерство финансов в ответ на запрос ЭП.

Так, со вступлением в силу распоряжения правительства о запуске Бюро экономической безопасности, подразделения налоговой милиции утратили свои полномочия и перестали функционировать.

"Сейчас ДФС продолжает меры по прекращению деятельности юридического лица, в частности передачи архивных дел в Укргосархив, материальных активов, оружия и специальных средств в БЭБ", - сообщили в Минфине.

Отныне Бюро экономической безопасности – единственный орган государственной власти, ответственный за борьбу с экономическими преступлениями. Оно получило соответствующие полномочия от Службы безопасности и Налоговой милиции.

Читайте больше в статье ЭП: Экономика в (не)безопасности: закончится ли кошмар для бизнеса с запуском БЭБ?

Напоминаем:

Кабинет министров дал старт работе Бюро экономической безопасности, но до сих пор не выделил ему здание.

17 ноября Верховная Рада внесла изменения в законодательство и определила подследственность экономических преступлений Бюро экономической безопасности.

Запуск ведомства должен был состояться еще 25 сентября, но впоследствии был перенесен на два месяца.

Кабинет Министров своим распоряжением официально назначил экс-председателя Государственной фискальной службы Вадима Мельника главой Бюро экономической безопасности.

Дана Гордийчук, ЭП

Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"

БЭБ ГФС

powered by lun.ua
Материалы по теме
В Украине заработало Бюро экономической безопасности 25 ноября 2021, 13:54
В БЭБ надеются, что в их штате будет не больше 30% бывших сотрудников налоговой 25 ноября 2021, 09:25
80% победителей конкурса на работу в БЭБ являются бывшими сотрудниками налоговой – медиа 24 ноября 2021, 20:38
Экономическая правда
Укр / Рус
Поиск на сайте
Подпишитесь на наши уведомления!