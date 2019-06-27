Кабмін схвалив утворення територіальних органів нової Податкової служби

Уряд України схвалив утворення територіальних органів Державної податкової служби.

Про це повідомляється на сайті Міністерства фінансів.

"Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман підписав постанову уряду від 19 червня 2019 р. № 537 "Про утворення територіальних органів Державної податкової служби". Територіальні органи ДПС будуть утворені як юридичні особи публічного права. Це буде здійснено через реорганізацію деяких органів ДФС шляхом їх приєднання до відповідних органів ДПС", - йдеться у повідомленні.

У системі територіальних органів ДПС на регіональному рівні утворюються головні управління ДПС в областях та у місті Києві, Офіс великих платників податків ДПС та Інформаційно-довідковий департамент ДПС.

Водночас, постанова уряду не стосується територіальних органів ДФС митного напрямку – митниць ДФС, Департаменту податкових та митних експертиз ДФС та Департаменту спеціалізованої підготовки та кінологічного забезпечення ДПС, які продовжують діяти як юридичні особи публічного права, забезпечуючи реалізацію митного напряму ДФС.

Нагадаємо:

18 грудня 2018 року уряд ухвалив рішення про розділення Державної фіскальної служби на два окремих органи — митну та податкову служби.

У березні 2019 року уряд розділив ДФС на дві структури.

Пізніше того ж місяця Кабмін оголосив конкурс на голів податкової та митної служб.

17 травня ДФС перевели у статус припинення, однак вона продовжуватиме реалізовувати повноваження до створення Державної митної служби та старту роботи вже створеної Державної податкової служби.

Економічна правда