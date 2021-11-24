80% победителей конкурса на работу в БЭБ являются бывшими сотрудниками налоговой – медиа
Более 80% обнародованных победителей конкурса на должности аналитиков, детективов, оперуполномоченных и инспекторов в Бюро экономической безопасности являются бывшими работниками Государственной фискальной службы.
Об этом пишет издание Украинский капитал.
Победителями конкурса на 76 вакантных должностей гласных штатных работников, имеющих специальные звания в БЭБ, стали 74 человека. Победителей конкурса на 2 должности не определили.
Из 74 победителей, одобренных конкурсной комиссией:
61 человек в 2019-2021 годах подавал декларацию сотрудника Государственной фискальной службы;
9 человек – Национальной полиции;
2 человек – Государственного бюро расследований;
1 человек – Национального антикоррупционного бюро;
1 человек – Национального агентства по предотвращению коррупции.
Они, по данным конкурсной комиссии, получили наибольшее количество баллов в результате тестирования на знание законодательства, собеседования, психологического тестирования и прохождения полиграфа.
В органе подчеркивали, что всего на конкурс подались 959 человек, а к дальнейшему тестированию допустили 392 кандидата. Кандидатам, которые не прошли, предложили "попробовать свои силы в следующих конкурсах в территориальные управления или же центральный аппарат".
Напоминаем:
В мае правительство утвердило постановление об образовании и деятельности Бюро экономической безопасности.
В конце августа правительство назначило директора Бюро – им стал бывший глава Государственной фискальной службы Вадим Мельник.
Впоследствии правительство утвердило создание Совета общественного контроля – органа, контролирующего деятельность БЭБ. Состав этого органа был утвержден в середине сентября.
По закону о БЭБ орган должен был заработать 25 сентября. За два дня до этого парламент одобрил отсрочку запуска органа на два месяца из-за отсутствия штата.
Недавно в БЭБ сообщили об укомплектовании центрального аппарата Бюро на 30% от общей штатной численности, что позволяет органу приступить к работе.
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