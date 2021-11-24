80% победителей конкурса на работу в БЭБ являются бывшими сотрудниками налоговой – медиа

Вадим Мельник Forbes

Более 80% обнародованных победителей конкурса на должности аналитиков, детективов, оперуполномоченных и инспекторов в Бюро экономической безопасности являются бывшими работниками Государственной фискальной службы.

Об этом пишет издание Украинский капитал.

Победителями конкурса на 76 вакантных должностей гласных штатных работников, имеющих специальные звания в БЭБ, стали 74 человека. Победителей конкурса на 2 должности не определили.

Из 74 победителей, одобренных конкурсной комиссией:

61 человек в 2019-2021 годах подавал декларацию сотрудника Государственной фискальной службы; 9 человек – Национальной полиции; 2 человек – Государственного бюро расследований; 1 человек – Национального антикоррупционного бюро; 1 человек – Национального агентства по предотвращению коррупции.

Они, по данным конкурсной комиссии, получили наибольшее количество баллов в результате тестирования на знание законодательства, собеседования, психологического тестирования и прохождения полиграфа.

В органе подчеркивали, что всего на конкурс подались 959 человек, а к дальнейшему тестированию допустили 392 кандидата. Кандидатам, которые не прошли, предложили "попробовать свои силы в следующих конкурсах в территориальные управления или же центральный аппарат".

Напоминаем:

В мае правительство утвердило постановление об образовании и деятельности Бюро экономической безопасности.

В конце августа правительство назначило директора Бюро – им стал бывший глава Государственной фискальной службы Вадим Мельник.

Впоследствии правительство утвердило создание Совета общественного контроля – органа, контролирующего деятельность БЭБ. Состав этого органа был утвержден в середине сентября.

По закону о БЭБ орган должен был заработать 25 сентября. За два дня до этого парламент одобрил отсрочку запуска органа на два месяца из-за отсутствия штата.

Недавно в БЭБ сообщили об укомплектовании центрального аппарата Бюро на 30% от общей штатной численности, что позволяет органу приступить к работе.

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