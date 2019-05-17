ГФС перевели в статус прекращения

Государственную фискальную службу перевели в статус прекращения, что является обязательным при реорганизации путем разделения, однако она будет продолжать реализовывать полномочия до создания Государственной таможенной службы и старта работы уже созданной Государственной налоговой службы.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов.

"Государственную фискальную службу Украины переведено в статус прекращения, что является обязательным в рамках разделения. При этом, для обеспечения выполнения функций, Государственная фискальная служба Украины будет продолжать реализовывать соответствующие полномочия до создания Государственной таможенной службы Украины и полного старта работы уже созданной Государственной налоговой службы Украины", - говорится в сообщении.

В Минфине отмечают, что процесс создания новой Государственной налоговой службы происходит очень динамично.

Ранее сегодня Государственная налоговая служба получила регистрацию как юридическое лицо в Едином государственном реестре юридических лиц, физических лиц - предпринимателей и общественных организаций на основе документов, представленных председателем Государственной налоговой службы Украины 10 мая 2019 года.

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Напоминаем:

18 декабря 2018 года правительство приняло решение о разделении Государственной фискальной службы на 2 отдельных органа - таможенную и налоговую службы, а 6 марта 2019 утвердил соответствующие положения об этих государственных органов.

20 марта 2019 года Кабмин объявил конкурс на руководителей налоговой и таможенной служб. Зарплата руководителей новых служб составит 24 тысячи гривень.

23 апреля прошел заключительный этап конкурсного отбора на главу ГНС, который проводила Комиссия высшего корпуса государственной службы. Победил Сергей Верланов.

Экономическая правда