Кабмин разделил ГФС на две структуры

Кабинет министров утвердил положение о налоговой и таможенной службах. Соответствующее решение было принято на заседании правительства в эту среду.

В декабре 2018 года правительство решило разделить Государственную фискальную службу на Государственную налоговую и Государственную таможенную службы на два отдельных центральных органа исполнительной власти.

Предполагается, что Государственная налоговая служба будет реализовывать налоговую политику. Государственная таможенная служба в свою очередь будет отвечать за соблюдение таможенного законодательства.

Как отмечается в пояснительной записке к проекту постановления, основная цель — урегулировать деятельность этих двух служб, признать их правовой статус, основные права и обязанности работников.

"Принятие проекта постановления позволит создать условия для полноценной реализации вновь службами своих функций в сфере налоговой и таможенной политики", — отмечается в пояснительной записке.

Напомним:

В последние две недели перед Новым годом правительство приняло документы по реформе ДФС. Таким образом, Кабмин решил разделить ДФС на налоговую и таможенную службы.

Согласно тексту меморандума МВФ, обнародованному в январе, значительное количество юридических лиц, входящих в состав ДФС, будет ликвидирован в рамках реформы налогового администрирования.

Конкурсы на занятие должностей руководителей вновь служб проведут в течение трех месяцев после утверждения постановления Кабмина.

Экономическая правда