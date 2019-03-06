Кабмин разделил ГФС на две структуры
Кабинет министров утвердил положение о налоговой и таможенной службах. Соответствующее решение было принято на заседании правительства в эту среду.
В декабре 2018 года правительство решило разделить Государственную фискальную службу на Государственную налоговую и Государственную таможенную службы на два отдельных центральных органа исполнительной власти.
Предполагается, что Государственная налоговая служба будет реализовывать налоговую политику. Государственная таможенная служба в свою очередь будет отвечать за соблюдение таможенного законодательства.
Как отмечается в пояснительной записке к проекту постановления, основная цель — урегулировать деятельность этих двух служб, признать их правовой статус, основные права и обязанности работников.
"Принятие проекта постановления позволит создать условия для полноценной реализации вновь службами своих функций в сфере налоговой и таможенной политики", — отмечается в пояснительной записке.
Напомним:
В последние две недели перед Новым годом правительство приняло документы по реформе ДФС. Таким образом, Кабмин решил разделить ДФС на налоговую и таможенную службы.
Согласно тексту меморандума МВФ, обнародованному в январе, значительное количество юридических лиц, входящих в состав ДФС, будет ликвидирован в рамках реформы налогового администрирования.
Конкурсы на занятие должностей руководителей вновь служб проведут в течение трех месяцев после утверждения постановления Кабмина.
Экономическая правда
Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"
powered by lun.ua