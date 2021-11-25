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В БЭБ надеются, что в их штате будет не больше 30% бывших сотрудников налоговой

Четверг, 25 ноября 2021, 09:25

В Бюро экономической безопасности надеются, что процент экс-работников Государственной фискальной службы от общего состава центрального аппарата не будет превышать 30%.

Об этом сообщила пресс-служба БЭБ в комментарии Экономической правде.

"По состоянию на 22 ноября в Бюро экономической безопасности Украины трудоустроено 214 человек, состоящих из трех категорий: работники по трудовому договору, госслужащие категории В и гласные штатные работники со специальным званием. Процент бывших сотрудников Государственной фискальной службы в общей структуре сотрудников Бюро экономической безопасности значительно меньше указанных в публикациях 80%", – говорится в ответе.

"В то же время отмечаем, что действующим законодательством не предусмотрены никакие ограничения для участия действующих и бывших сотрудников правоохранительных органов в конкурсных отборах в БЭБ", – добавили в органе.

Там отмечают, что все гласные штатные работники со специальным званием трудоустроены в БЭБ на условиях испытательного срока сроком на 6 месяцев. За указанный период будет проведена спецпроверка работников и сделаны соответствующие кадровые выводы.

"По моему убеждению, процент экс-работников ГФС от общего состава центрального аппарата БЭБ в 700 человек не должен превышать 30%. Мы надеемся, что в следующих конкурсах более активное участие будут принимать как сотрудники других правоохранительных органов и органов государственной власти, так и представители частного сектора", – заявил директор БЭБ Вадим Мельник.

Напоминаем:

Издание "Украинский капитал" подсчитало, что более 80% обнародованных победителей конкурса на должности аналитиков, детективов, оперуполномоченных и инспекторов в Бюро экономической безопасности являются бывшими работниками Государственной фискальной службы.

Экономическая правда

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БЭБ ГФС

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