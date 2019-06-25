Рынок земли: эксперты обсудят, стоит ли продавать только государственные земли
3 июля в Киеве пройдет панельная дискуссия, посвященная старту рынка земли, во время которой специалисты обсудят, каким должен быть дизайн рынка земли в Украине.
Об этом сообщает организатор - Общественная коалиция за отмену земельного моратория.
Как отметили в коалиции, серия профессиональных дискуссий между всеми сторонами, заинтересованными в развитии экономики страны в контексте того, каким должен быть дизайн рынка земли, пройдет накануне избрания нового парламента.
Цель - помочь достичь общественного консенсуса между различными группами стейкхолдеров в этом вопросе.
Первая панельная дискуссия будет посвящена вопросу, стоит на первом этапе введения рынка земли выставлять на продажу только государственные земли?
Общественная коалиция за отмену земельного моратория образована в 2018 году. В нее входят 52 организации, представляющие агробизнес, фермерские хозяйства, финансовый сектор, правозащитные, антикоррупционные, общественные организации, независимые аналитические центры, СМИ и т.д.
Мероприятие состоится 3 июля в 10:00.
Место проведения: ул. Мечникова, 2, БЦ "Парус", хаб 1991 Civic Tech Center.
Аккредитация СМИ: (099) 485-48-46, gavrylenko.inna@gmail.com, Инна Гавриленко.
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