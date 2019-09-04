Рынок земли: 5 ключевых моментов нового законопроекта

Согласно новому законопроекту о рынке земли в Украине, покупать землю сельхозназначения смогут все желающие.

Об этом на условиях анонимности рассказал один из разработчиков документа, сообщает Лига.Бизнес.

"Рынок земли в Украине будет очень либеральным. Купить землю смогут все желающие", - отметил источник.

Среди ключевых моментов нового законопроекта можно выделить 5 следующих:

Во-первых, со дня вступления в силу закона одновременно будет отменен запрет на отчуждение земель сельскохозяйственного назначения всех форм собственности.

Во-вторых, можно будет продавать землю только на электронных земельных аукционах.

В-третьих, право покупки земельных участков сельхознанзачения будет предоставлено гражданам Украины, территориальным общинам, государству и юридическим лицам, зарегистрированным в Украине.

Четвертый пункт - обязательная регистрация цен на земельные участки при проведении транзакций.

Пятый - законопроект регулирует правила продажи сельхозземель банками, а также лицами, которым в соответствии с законодательством не могут принадлежать такие земли на праве собственности, к примеру, иностранцам.

Кроме того, общая площадь сельхозземли, которая может находиться в аренде и собственности одного лица, с учетом земель, пребывающих под контролем связанных лиц, согласно документу, не может превышать 35% площади угодий на территории общины, не более 15% области и не более 0,5% страны.

Напоминаем:

Президент Владимир Зеленский на встрече с президентом Группы Всемирного банка ранее подтвердил намерение провести земельную реформу и демонополизировать экономику.

Новая власть Украины планирует открыть рынок земли уже в следующем году, проведя до конца 2019 года земельную реформу.

По словам заместителя главы НБУ Дмитрия Сологуба, банковская система Украины готова к работе с рынком земли.

Украина занимает лидирующие позиции в мире по площади плодородных почв и объемам экспорта агропродукции, но она далека от полной реализации своего потенциала.

Разрыв между возможностями и реалиями обусловлен многими факторами, один из главных - это мораторий на куплю-продажу сельскохозяйственных земель, который с 2001 продолжался уже десять раз и охватывает сегодня более 66% территории Украины.

Читайте подробнее: Мораторий на продажу земли: сколько платит Украина за неторопливость.

Как отметили ранее в Европейском банке реконструкции и развития, отсутствие рынка земли снижает ВВП Украины на 1%.

В то же время, несмотря на законодательный запрет, в Украине бойко торгуют сельскохозяйственной землей, и больше всего таких предложений - в Днепропетровской области.

Экономическая правда