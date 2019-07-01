Ринок землі: експерти обговорять, чи варто продавати лише державні землі

3 липня у Києві пройде панельна дискусія, присвячена старту ринку землі, під час якої фахівці обговорять, яким має бути дизайн ринку землі в Україні.

Про це повідомляє організатор - Громадська коаліція за скасування земельного мораторію.

Як зазначили в коаліції, серія фахових дискусій між всіма сторонами, зацікавленими в розвитку економіки країни, щодо того, яким має бути дизайн ринку землі, пройде напередодні обрання нового парламенту.

Мета – допомогти досягти суспільного консенсусу між різними групами стейкхолдерів у цьому питанні.

Першу панельну дискусію буде присвячено питанню, чи варто на першому етапі запровадження ринку землі виставляти на продаж тільки державні землі?

Громадська коаліція за скасування земельного мораторію утворена у 2018 році. До неї входять 52 організації, що представляють аграрний бізнес, фермерські господарства, фінансовий сектор, правозахисні, антикорупційні, громадські організації, незалежні аналітичні центри, ЗМІ тощо.

Із програмою заходу можна ознайомитись тут.

Захід відбудеться: 3 липня о 10:00.

Місце проведення: вул. Мечникова, 2, БЦ "Парус", хаб 1991 Civic Tech Center.

Акредитація ЗМІ: (099) 485-48-46, gavrylenko.inna@gmail.com, Інна Гавриленко.

Посилання на подію у Facebook.