Хозсуд не признал иск Коломойского против НБУ заведомо ложным

Хозсуда Киева перенес рассмотрение дела о признании недействительными кредитных договоров рефинансирования и личных поручительств по ним Игоря Коломойского на 31 мая.

Об этом сообщает НВ Бизнес.

20 мая судья Хозяйственного суда Киева Вадим Босый принял решение перенестина 31 мая рассмотрение дела о признании недействительными пяти кредитных договоров рефинансирования, по которым Нацбанк Украины выдал ПриватБанку 9,2 млрд грн и личных поручительств по ним Игоря Коломойского.

В НБУ изданию сообщили, что суд вытребовал у НБУ документы за 15 лет деятельности.

"Хозяйственный суд Киеве 20 мая при рассмотрении дела 910/5172/19 по ходатайству истца И.В. Коломойского вытребовал от Национального банка документы с 2000 по 2017 годы по кредитам рефинансирования предоставленных ПриватБанка и назначил следующее заседание на 10:00 30 мая", — рассказали в НБУ.

При этом судьей Босым было отказано в удовлетворении ходатайства НБУ о закрытии производства по делу за злоупотребление Коломойским своими процессуальными правами, которые заключаются в обращении с заведомо ложным иском, не имеющим цели в защите нарушенного права.

Кроме того, судьей даже не было рассмотрено заявление Приватбанка о разъяснении своего решения об объединении пяти самостоятельных исков, не связанных общими доказательствами, в одно производство.

Ранее сообщалось, что судья Босый объединил 5 исков Коломойского в одно производство вопреки отсутствия связи между ними и в нарушение Хозяйственно-процессуального кодекса Украины.

Юристы говорят, что этим делом Коломойский решил подстраховать решение Печерского суда Киева от 20 апреля, которым были разорваны договора его личного поручительства по соответствующему рефинансированию, полученному до национализации ПриватБанка. НБУ на основании личного поручительства Коломойского также подал иск в Женевский суд, требуя вернуть долги.

Судья Вадим Босый был переведём указом беглого президента Виктора Януковича из Хозсуда Полтавской области на должность судьи киевского хозсуда. Босый известен тем, что принимает решения не в пользу кредиторов, о чем свидетельствует решение взыскать с Ощадбанка 130 млн грн.

Напомним, Кабинет министров 16 мая 2019 года подал апелляционную жалобу на решение Окружного административного суда Киева об отмене национализации Приватбанка.

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