Госпсуд не визнав позов Коломойського проти НБУ завідомо неправдивим

Госпсуд Києва переніс розгляд справи про визнання недійсними кредитних договорів рефінансування і особистих порук за ними Ігоря Коломойського на 31 травня.

Про це повідомляє НВ Бізнес.

20 травня суддя Господарського суду Києва Вадим Босий прийняв рішення перенести на 31 травня розгляд справи про визнання недійсними п'яти кредитних договорів рефінансування, за якими Нацбанк України видав ПриватБанку 9,2 млрд грн і особистих порук за ними Ігоря Коломойського.

У НБУ виданню повідомили, що суд витребував у НБУ документи за 15 років діяльності.

"Господарський суд Києві 20 травня під час розгляду справи 910/5172/19 за клопотанням позивача І.В. Коломойського витребував від Національного банку документи з 2000 по 2017 роки за кредитами рефінансування, наданими ПриватБанку, і призначив наступне засідання на 10:00 30 травня", - розповіли в НБУ.

При цьому суддею Босим було відмовлено в задоволенні клопотання НБУ про закриття провадження у справі за зловживання Коломойським своїми процесуальними правами, які полягають у зверненні з завідомо неправдивим позовом, який не має мети захисту порушеного права.

Крім того, суддею навіть не була розглянута заява Приватбанку про роз'яснення свого рішення про об'єднання п'яти самостійних позовів, які пов'язані спільними доказами, в одне провадження.

Раніше повідомлялося, що суддя Босий об'єднав 5 позовів Коломойського в одне провадження всупереч відсутності зв'язку між ними і в порушення Господарсько-процесуального кодексу України.

Юристи кажуть, що цією справою Коломойський вирішив підстрахувати рішення Печерського суду Києва від 20 квітня, яким були розірвані договори його особистих порук за відповідним рефінансуванням, отриманим до націоналізації ПриватБанку. НБУ на підставі особистої поруки Коломойського також подав позов у Женевський суд, вимагаючи повернути борги.

Суддя Вадим Босий був переведений указом президента-утікача Віктора Януковича з Госпсуду Полтавської області на посаду судді київського госпсуду. Босий відомий тим, що приймає рішення не на користь кредиторів, про що свідчить рішення стягнути з Ощадбанку 130 млн грн.

Нагадаємо, Кабінет міністрів 16 травня 2019 року подав апеляційну скаргу на рішення Окружного адміністративного суду Києва про скасування націоналізації Приватбанку.

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