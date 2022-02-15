Сайты Приватбанка и Ощадбанка "упали": что известно

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Украинцы сообщают о сбоях в работе сайтов Приватбанка и Ощадбанка, правительство заявило о кибератаке

Об этом известно с сайтов банков, сообщения Центра стратегических коммуникаций и информационной безопасности.

Сайты банков не работают несколько часов. Пользователи Приват24 сообщают о проблемах с платежами и с работой приложения. Некоторым пользователям совсем не удается зайти в Приват24, у других не отображаются баланс и последние транзакции.

Не работает как приложение, так и веб-сайт. В Центре, созданном при Министерстве культуры и информполитики, сообщили о массированной DDOS-атаке на Приватбанк.

В Привате уверяют, что никакой угрозы для средств вкладчиков нет. Кибератака касается исключительно Приват24. Остальные денежные операции выполняются в обычном режиме.

В работе Ощадбанка также наблюдаются сбои, интернет-банкинг не работает.

Также атаковались сайты Минобороны и ВСУ. В центре кибератаки связывают с действиями России.

По данным УП, кибератака очень мощная и началась в 15:00.

Экономическая правда пытается связаться с банками для уяснения деталей.

Обновлено: На 20:10 сайт ПриватБанка возобновил работу.

Напоминаем:

Недавно на Украине осуществили еще одну массированную кибератаку. Ночью 14 января хакеры взломали несколько правительственных сайтов, в частности Министерства образования, Министерства иностранных дел, портала "Дія" и т.д., и обнародовали свое сообщение на трех языках – украинском, русском и польском.

Министерство цифровой трансформации заявило, что за кибератакой на Украину стоит Россия, а ее целью является устрашение граждан нашего государства и дестабилизация внутри страны.

В таких условиях цифровая безопасность граждан особенно актуальна. Ранее ЭП и Youcontrol рассказывали, как защитить себя.