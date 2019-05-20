Правительство обжаловало отмену национализации Приватбанка
Кабинет министров 16 мая 2019 года подал апелляционную жалобу на решение Окружного административного суда Киева об отмене национализации Приватбанка.
Об этом свидетельствуют данные реестра апелляционных жалоб, сообщает Интерфакс-Украина.
Как сообщалось, Окружной административный суд Киева 18 апреля 2019 года отменил решение о национализации Приватбанка, а также решение Национального банка о перечне связанных лиц финучреждения.
Правительство 18 декабря 2016 года, сославшись на предложение НБУ и бывших акционеров Приватбанка, крупнейшими из которых на тот момент были Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов, приняло решение о национализации этого крупнейшего на украинском рынке финучреждения.
Экс-владельцы банка считают проведенную национализацию, в результате которой они полностью лишились своих акций, незаконной, тогда как Приватбанк и государство требуют от них дополнительного возмещения ущерба.
В настоящее время стороны ведут судебные споры как в Украине, так и в зарубежных юрисдикциях.
Напоминаем:
Кипрская компания Triantal Investments Ltd обжаловала в суде неправомерность действий Нацбанка и Министерства финансов.
В марте 2017 года обратилась в суд с требованием признать неправомерным и отменить датированное октябрем 2016 года распоряжение НБУ, которым Нацбанк инициировал проведение внеплановой инспекционной проверки и которое впоследствии сделало возможным национализацию банка.
Ранее владельцами Triantal Investments Ltd через Fransiano Investments Ltd являлись Геннадий Боголюбов, Игорь Коломойский и Алексей Мартынов. Доли Боголюбова и Коломойского составляли по 49,9% в уставном капитале Fransiano Investments Ltd, Мартынова – 0,2%.
До национализации Коломойскому принадлежали 41,6572% акций ПриватБанка, Triantal Investments Ltd - 16,5748% акций.
В декабря 2016 года правительство Украины по предложению Нацбанка и акционеров "Приватбанка", крупнейшими из которых в то время были Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов, принял решение о национализации "Приватбанка".
Банк перешел в государственную собственность, на его докапитализацию государство потратило более 155,3 млрд гривень.
18 апреля Окружной административный суд Киева удовлетворил иск Игоря Коломойского к Нацбанку и Кабинету министров относительно национализации Приватбанка.
Суд признал противоправным и отменил решение о выводе неплатежеспособного Приватбанка с рынка.
19 апреля стало известно об еще одном решении суда в пользу Коломойского по делу Приватбанка.
Суд полностью удовлетворил иск подконтрольной Коломойскому кипрской компании Triantal Investments Ltd по процедуре принудительной конвертации акций в капитал банка при национализации.
20 апреля Печерский районный суд Киева принял решение о расторжении договора личного поручительства Коломойского по кредитам рефинансирования Приватбанка, полученным до вхождения государства в капитал.
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