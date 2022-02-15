Все разделы
Укр / Рус

Коломойский: Я уверен, что Приватбанк мы себе вернем

Вторник, 15 февраля 2022, 14:10
 
фото Дмитрия Ларина

Олигарх Игорь Коломойский уверен в том, что судебные процессы по национализации Приватбанка в 2016 году закончатся в пользу бывших акционеров.

Об этом он заявил в интервью Украинской правде.

"Я просто уверен, что мы его себе вернем. Если все будет  справедливо и честно – то нам должны его вернуть", – сказал Коломойский.

По его словам, он надеялся на быстрое разрешение вопроса после поражения Петра Порошенко на президентских выборах 2019 года.

"Мы рассчитывали, что Петя (Петр Порошенко – ред) уйдет и справедливость быстро восторжествует. Но не восторжествовала. Уже три года прошло. Но мы надеемся на лучшее", – заявил олигарх.

Так называемый "антиколомойский" закон, который предусматривает невозможность возвращения банка в собственность бывшим акционерам, Коломойский назвал "неконституционной фигней".

Подробнее читайте в интервью: Игорь Коломойский: Я симпатизирую Зеленскому, меня в принципе все устраивает

Экономическая правда

Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"

авиация Приватбанк

powered by lun.ua
Материалы по теме
Коломойский: Закон об олигархах – положительная для меня история 15 февраля 2022, 10:20
Регулятор обвинил компании Ахметова и Коломойского в обвале цен на электроэнергию 10 февраля 2022, 21:20
"Родину-Мать" в Киеве хотят приватизировать – СМИ 10 февраля 2022, 20:45
Экономическая правда
Укр / Рус
Поиск на сайте