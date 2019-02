Выведенные Коломойским из "Приватбанка" активы еще не начали разыскивать — АРМА

Антон Янчук

Национальное агентство по розыску и менеджменту активов может начать поиск имущества и средств, выведенных из "Приватбанка", только после обращения прокуратуры или других правоохранительных органов или после постановления суда.

Об этом заявил председатель АРМА Антон Янчук, передает Радио Свобода.

Так он отреагировал на вопрос о том, начался ли розыск активов экс-владельцев "Приватбанка", обвиняемых в выводе из банка около 5 миллиардов долларов, в том числе путем предоставления коммерческих кредитов связанным с ними лицами.

"Без обращения правоохранительных органов мы не можем ни принимать действий по розыску активов, ни брать их в управление, ни обращаться к иностранным судам. Если же к АРМА поступит запрос в определенном деле, мы сделаем все возможное для розыска активов определенного лица", - отметил Янчук.

При этом глава АРМА не упоминал ни лиц владельцев, ни название группы "Приват", чтобы не выйти за пределы своих полномочий.

Сообщается, что за прошлый год АРМА получило 1064 обращения от правоохранителей о поиске активов, которые могут иметь незаконное происхождение, в позапрошлом году таких обращений было около 60.

Напоминаем:

Детективная агенция Kroll по итогам аудита Приватбанка подтвердила, что финучреждение до его национализации в конце 2016 года было объектом масштабных и скоординированных мошеннических действий, что привело к убыткам минимум в 5,5 млрд долларов.

Приватбанк в декабре 2017 года подал иск в Высокий суд Лондона против Коломойского, Геннадия Боголюбова, а также компаний Teamtrend Ltd., Trade Point Agro Ltd., Collyer Ltd., Rossyan Investing Corp., Milbert Ventures Inc. и ZAO Ukrtransitservice Ltd., которые предположительно им принадлежат или находятся под их контролем.

Истец добился, что суд в качестве обеспечительной меры издал приказ о всемирном аресте активов экс-владельцев банка и указанных шести компаний на сумму более 2,5 млрд долларов.

Суд при этом обязал Коломойского и Боголюбова раскрыть информацию обо всех своих активах ограниченному кругу лиц, которые непосредственно берут участие в рассмотрении дела.

В декабря 2018 года в Приватбанке заявили, что цена иска в Лондонском суде к бывшим акционерам Игорю Коломойскому и Геннадию Боголюбову выросла до около 3 миллиардов долларов.

В свою очередь, юристы, представляющие интересы Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова, заявили, что всемирный арест их активов Высоким судом Лондона признан изданным ошибочно и должен быть снят.