У Коломойского заявили, что Лондонский суд снял арест с его активов

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Юристы, представляющие интересы Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова, заявили, что всемирный арест их активов Высоким судом Лондона признан изданным ошибочно и должен быть снят.

Об этом говорится в пресс-релизе юридической компании Fieldfisher.

"Высокий суд Лондона полностью отклонил иск ПриватБанка к Игорю Коломойскому и Геннадию Боголюбову и приказал украинскому банку полностью возместить понесенные судебные издержки двум своим бывшим основным акционерам", - говорится в пресс-релизе.

"Суд установил, что Всемирный арест активов ("ВАА") был издан ошибочно, и что ПриватБанк намеренно сфабриковал иск таким образом, чтобы у банка возникла возможность вовлечь господина Коломойского и господина Боголюбова к разбирательству [параграф 100]. Судья Фанкурт установил также, что действия ПриватБанка являлись недопустимыми и представляли собой злоупотребление правами господина Коломойского и господина Боголюбова, согласно Статьи 6 Конвенции Лугано, о рассмотрении исков по месту регистрации", - сообщается в пресс-релизе.

Отмечается, что суд обязал ПриватБанк в полной мере возместить судебные издержки господина Коломойского, включая промежуточный платеж в размере 4 миллионов фунтов стерлингов.

Ранее 4 декабря Приватбанк сообщил, что Высокий суд Лондона предоставил банку разрешение на обжалование решения суда первой инстанции по вопросу юрисдикции. Банк подаст апелляционную жалобу в ближайшее время.

"На сегодня, цена иска банка (вместе с процентам) составляет примерно 3 млрд долларов", - заявили в Приватбанке.

Как стало известно ранее, Высокий суд Лондона решил, что ему не подсудно дело по иску Приватбанка к его экс-владельцам Игорю Коломойскому и Геннадию Боголюбову.

Но источники, близкие к Приватбанку, тогда заявили, что никакого решения по этому делу пока нет.

Как сообщалось, детективная агенция Kroll по итогам аудита Приватбанка подтвердила, что финучреждение до его национализации в конце 2016 года было объектом масштабных и скоординированных мошеннических действий, что привело к убыткам минимум в 5,5 млрд долларов.

Приватбанк в декабре 2017 года подал иск в Высокий суд Лондона против Коломойского, Геннадия Боголюбова, а также компаний Teamtrend Ltd., Trade Point Agro Ltd., Collyer Ltd., Rossyan Investing Corp., Milbert Ventures Inc. и ZAO Ukrtransitservice Ltd., которые предположительно им принадлежат или находятся под их контролем.

Истец добился, что суд в качестве обеспечительной меры издал приказ о всемирном аресте активов экс-владельцев банка и указанных шести компаний на сумму более 2,5 млрд долларов.

Суд при этом обязал Коломойского и Боголюбова раскрыть информацию обо всех своих активах ограниченному кругу лиц, которые непосредственно берут участие в рассмотрении дела.

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Экономическая правда