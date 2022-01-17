ПриватБанк снизил украинскому бизнесу тарифы на эквайринг

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Государственный ПриватБанк установил с 15 января 2022 года для бизнес-клиентов единый базовый размер комиссии за услуги эквайринга в торговых точках (приема платежей по банковским картам) в размере 1,8%.

Об этом сообщает пресс-служба банка.

При этом ежемесячная фиксированная комиссия в размере 400 грн остается без изменений.

"Такой тариф будет действовать как для новых, так и для существующих клиентов банка.

Тем, кто подключается к услугам эквайринга после 15 января, единый тариф 1,8% будет действовать автоматически. Действующие партнеры сети #cahless ПриватБанка в ближайшее время получат e-mail уведомление о снижении тарифов с инструкцией по подписанию анкеты с новыми тарифами в разделе Электронный документооборот системы "Приват24 для Бизнеса", - пояснили в банке.

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Напоминаем:

В Нацбанке констатировали соблюдение международными платежными системами Visa и Masterсard договоренностей по снижению комиссий интерчейндж.

Компания Mastercard с 26 ноября вводит в действие новые уменьшенные размеры межбанковских ставок (интерчейндж) в Украине согласно решению Антимонопольного комитета (АМКУ).

Антимонопольный комитет разрешил платежным системам Mastercard и Visa выполнить меморандум об уменьшении межбанковской ставки.

Антимонопольный комитет возбудил дело о предоставлении разрешения компаниям Mastercard и Visa на выполнение меморандума по НБУ по снижению межбанковских ставок (интерчейндж).

НБУ совместно с международными платежными системами Visa и Mastercard будут работать над усилением конкуренции на платежном рынке Украины – соответствующий меморандум подписали представители Нацбанка, Visa и Mastercard.

Из-за меморандума между Нацбанком, Visa и Mastercard, предполагающего снижение ставок интерчейндж, вскоре размер кэшбека может значительно сократиться.

В Антимонопольном комитете ранее раскритиковали идею установить предельные размеры комиссионного вознаграждения и интерчейнджа.

Экономическая правда