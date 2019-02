Виведені Коломойським з "Приватбанку" активи ще не почали розшукувати — АРМА

Антон Янчук

Національне агентство з розшуку та менеджменту активів може розпочати пошук майна і коштів, виведених із "Приватбанку", лише після звернення прокуратури чи інших правоохоронних органів або після ухвали суду.

Про це заявив голова АРМА Антон Янчук, передає Радіо Свобода.

Так він відреагував на запитання про те, чи розпочався розшук активів екс-власників "Приватбанку", звинувачених у виведенні з банку близько 5 мільярдів доларів, зокрема через надання комерційних кредитів пов’язаним із ними особам.

"Без звернення правоохоронних органів ми не можемо ні вживати заходів з розшуку активів, ні брати їх в управління, ні звертатися до іноземних судів. Якщо ж до АРМА надійде запит у певній справі, ми зробимо все можливе для розшуку активів певної особи", – наголосив Янчук.

При цьому очільник АРМА не згадував ані осіб власників, ані назву групи "Приват", щоб не вийти за межі своїх повноважень.

Повідомляється, що за минулий рік АРМА отримало 1064 звернення від правоохоронців про пошук активів, які можуть мати незаконне походження, у позаминулому році таких звернень було близько 60.

Читайте також: Коломойський проти Приватбанку: хто кого перемагає в Лондонському суді

Нагадуємо:

Детективна агенція Kroll за підсумками аудиту Приватбанку підтвердила, що фінустанова до її націоналізації в кінці 2016 року була об'єктом масштабних і скоординованих шахрайських дій, що призвело до збитків мінімум в 5,5 млрд доларів.

Приватбанк в грудні 2017 року подав позов до Високого суду Лондона проти Коломойського, Геннадія Боголюбова, а також компаній Teamtrend Ltd., Trade Point Agro Ltd., Collyer Ltd., Rossyan Investing Corp., Milbert Ventures Inc. і ZAO Ukrtransitservice Ltd., які імовірно їм належать або знаходяться під їх контролем.

Позивач домігся, що суд як запобіжний захід видав наказ про всесвітній арешт активів екс-власників банку і зазначених шести компаній на суму більше 2,5 млрд доларів.

Суд при цьому зобов'язав Коломойського і Боголюбова розкрити інформацію про всі свої активи обмеженому колу осіб, які безпосередньо беруть участь в розгляді справи.

У грудні 2018 року в Приватбанку заявили, що ціна позову в Лондонському суді до колишніх акціонерів Ігоря Коломойського та Геннадія Боголюбова зросла до близько 3 мільярдів доларів.

В свою чергу, юристи, що представляють інтереси Ігоря Коломойського і Геннадія Боголюбова, заявили, що всесвітній арешт їхніх активів Високим судом Лондона визнаний виданим помилково і повинен бути знятий.