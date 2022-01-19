ПриватБанк не смог вернуть право собственности на киевскую гостиницу "Мир": обжалует решение

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Северный апелляционный хозсуд отказал ПриватБанку в удовлетворении апелляционной жалобы на решение Хозсуда Киеве по делу об отмене права собственности банка на киевскую гостиницу "Мир". Банк обжалует это решение.

Об этом сообщает пресс-служба ПриватБанка.

Как заявили в финучреждении, ПриватБанк обжалует эти решения в Верховном Суде.

"Незаконные решения судов приняты в пользу компаний, вероятно связанных с одним из бывших собственников банка - Геннадием Боголюбовым, и как усматривается из сведений, размещенных на сайте Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей (КРАИЛ), уже получили лицензию на размещение в отели "Мир" казино", - говорится в сообщении.

В банке добавляют, что при рассмотрении этого судебного дела с целью усложнения возврата недвижимого имущества гостиницы "Мир" в собственность ПриватБанка, здание гостиницы было продано компаниями, "вероятно связанными с одним из экс-владельцев банка, и разделено на несколько самостоятельных объектов".

"Банком безусловно будут обжалованы указанные судебные решения в кассационном порядке в Верховный Суд, который уже второй раз будет вынужден пересматривать решение Северного апелляционного хозяйственного суда по этому делу, постановленное с многочисленными нарушениями действующего законодательства", - говорится в позиции банка.

Напомним:

Право собственности на киевскую гостиницу "Мир" перешло в ПриватБанк в результате обращения в 2016 году взыскания на залоговое имущество на основании договора ипотеки, заключенного с ООО "Ардена" еще до национализации банка.

До национализации банка в августе 2016 года за счет перехода права собственности на залоговое имущество (гостиница "Мир", г. Киев, проспект Голосеевский, д. 70) в АО КБ "ПриватБанк" согласно договору ипотеки, заключенному с ООО "АРДЕНА", была погашена часть кредита ООО "АЭФ" по валютному кредитному договору от 2013 года на сумму около 18 млн дол.

В 2019 году ООО "АЭФ" инициировало судебный иск с целью лишения ПриватБанка имущества и воспрепятствования восстановлению правового положения ПриватБанка как владельца гостиницы "Мир".

В январе 2021 года Верховный Суд отменил судебные решения первой и апелляционной инстанций о признании недействительным договора ипотеки и лишении права собственности ПриватБанка на киевскую гостиницу "Мир".

После этого аналогичный иск к ПриватБанку инициировало ООО "Артис".