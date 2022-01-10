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ПриватБанк предупредил о новой мошеннической схеме с 1000 гривен

Понедельник, 10 января 2022, 13:45
 
фото: укринформ

Государственный ПриватБанк предупредил о новой мошеннической схеме "1000 гривен".

Об этом сообщила пресс-служба банка.

"По информации банка, в настоящее время некоторым клиентам поступают личные сообщения якобы от имени банка, в которых указан текст вроде: "Дарим 1000 UAH своим преданным клиентам".

В дальнейшем после перехода по ссылке клиенты вводят персональные данные от своего аккаунта Приват24 на мошенническом фишинговом сайте, после чего мошенники получают возможность списывать деньги со счетов", - заявили в финучреждении.

В банке рекомендуют клиентам "ни в коем случае не реагировать на сомнительные СМС-сообщения подарки, инициированные мошенниками ради кражи логинов и паролей от Приват24".

"ПриватБанк не распространял таких СМС или сообщений в мессенджерах.

Настоятельно рекомендуем при получении подобных СМС-сообщений не переходить по ссылке, указанной в сообщении, и как можно скорее обращаться в горячую линию ПриватБанка за дополнительными разъяснениями", - добавили в пресс-службе.

 
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Напомним:

В ноябре 2021 г. государственный Приватбанк предупредил о появлении новой схемы массового фишинга личных данных под предлогом выплат за вакцинацию от COVID-19.

Экономическая правда

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Приватбанк деньги мошенничество

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